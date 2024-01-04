رصف شارع المنيسي وتوسعة طريق فاقوس - أبو شلبي بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بمتابعه اعمال رصف ورفع كفاءة شارع المنيسى بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م وكذلك تفقد اعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه كوبرى السحارة ببلاط الانترلوك بإجمالي تكلفة ١٤ مليون و ٨٠٠ الف جنيه ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة والازدواج بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبي بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 9.5 م مزدوج باستخدام تقنية FDR حيث تم الانتهاء من وضع طبقات الأساس بكلا الاتجاهين علي مسافه 2.3 كم ووضع طبقه الاسفلت النهائية علي مسافه 1.5 كم باتجاه ترعه السعدية بالإضافة إلى نقل اعمده الإنارة وتركيبها بالبلدورة الوسطى وانشاء نيوجرسي بالطريق تمهيداً لتشغيله امام عبور السيارات والمارة.

واضاف محافظ الشرقية أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالطريق بدءا من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم اتجاه واحد ومتوسط عرض 11 متر وبتكلفه ماليه 21 مليون جنية وذلك بمعرفه جهاز تعمير سيناء حيث تم الانتهاء من ازاله طبقات الاسفلت القديم وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين مشدداً على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركات المنفذة والزامها بالجداول الزمنية المحددة.