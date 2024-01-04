عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف شارع المنيسي وتوسعة طريق فاقوس - أبو شلبي بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة فاقوس لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بمتابعه اعمال رصف ورفع كفاءة شارع المنيسى بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م وكذلك تفقد اعمال رصف الشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه كوبرى السحارة ببلاط الانترلوك بإجمالي تكلفة ١٤ مليون و ٨٠٠ الف جنيه ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس / أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق ليمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من أعمال الرصف والتوسعة والازدواج بالمرحلة الأولى من طريق فاقوس / أبو شلبي بطول 3 كم وتوسعته بمتوسط عرض من 9.5 م مزدوج باستخدام تقنية FDR حيث تم الانتهاء من وضع طبقات الأساس بكلا الاتجاهين علي مسافه 2.3 كم ووضع طبقه الاسفلت النهائية علي مسافه 1.5 كم باتجاه ترعه السعدية بالإضافة إلى نقل اعمده الإنارة وتركيبها بالبلدورة الوسطى وانشاء نيوجرسي بالطريق تمهيداً لتشغيله امام عبور السيارات والمارة.

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الشامل

واضاف محافظ الشرقية أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالطريق بدءا من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم اتجاه واحد ومتوسط عرض 11 متر وبتكلفه ماليه 21 مليون جنية وذلك بمعرفه جهاز تعمير سيناء حيث تم الانتهاء من ازاله طبقات الاسفلت القديم وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين مشدداً على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركات المنفذة والزامها بالجداول الزمنية المحددة.

اعمال الرصف والتطوير اعمال الرصف التطوير والتجميل الخ الخدمي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرصف والتطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ