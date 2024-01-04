وكيل صحة الشرقية يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن منظومة التأمين الشامل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدة اجتماعات مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الخميس، بمكتب وكيل الوزارة، بحضور مديري الإدارات العامة بها.

تناول الاجتماع الأول مناقشة ما تم تنفيذه ضمن خطة تطوير مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بها، لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وتسجيلها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، بالمستوى اللائق بمعايير الجودة العالمية.

ناقش الدكتور هشام مسعود مع اللجنة المشكلة من المديرية الإجراءات التي تمت بكل قسم بالمستشفى، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية به ضمن معايير "جهار"، والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير وحدة المغسلة والمطبخ، وتوفير الاعتمادات المالية لذلك، مشدداً على مدير إدارة الجودة ومديري الإدارات الفنية بسرعة الإنتهاء من الإعداد الجيد للمستشفى للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، لافتاً إلى أهمية تقسيم تطوير مستشفيات المحافظة إلى مراحل، مع تحديد أولويات كل مرحلة، ودراسة احتياجات كل مستشفى على حدى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية المختلفة بها، مع التأكيد أيضاً على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

كما ناقش خلال الاجتماع الثاني الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٤، والتي تشمل الخطط الفنية للإدارات العامة بالمديرية، لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، هذا بجانب مناقشة احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة من أعمال التطوير، واحتياجات الطب العلاجي من الإنشاءات الجديدة، لتطوير الخدمة بالمستشفيات، كما تم مناقشة مقترح المشروعات الصحية ضمن الخطة الاستثمارية القادمة، من تطوير شامل وإضافة خدمات نوعية جديدة، ومناقشة دراسة الجدوى لكل إدارة عامة بالمديرية، والخطط الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات.