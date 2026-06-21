مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل

عاد ملف الخبز المدعم ومنظومة الدعم التمويني إلى دائرة النقاش مجددًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء حول إمكانية خفض وزن رغيف الخبز المدعم من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا، بالتزامن مع دراسة عدد من المقترحات لتطوير آليات الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة هذه المقترحات، موضحًا موقف وزارة التموين من أي تغييرات محتملة في منظومة الخبز خلال الفترة المقبلة.

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما يتم تداوله بشأن خفض وزن رغيف الخبز المدعم من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا لا يزال في إطار المناقشات والمقترحات الخاصة بتطوير منظومة الدعم، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي أو تعليمات تنفيذية حتى الآن.

وأوضح أن منظومة الخبز تعمل بصورة طبيعية في جميع المخابز على مستوى الجمهورية، وأن الرغيف يُنتج حاليًا بالوزن المعمول به دون أي تعديلات، مشددًا على أن أي تغيير يخص وزن الرغيف أو آليات صرف الدعم سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي وواضح من الجهات المختصة قبل تطبيقه.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن من بين الأفكار المطروحة حاليًا تطوير منظومة الدعم بما يسمح للمواطن بالاستفادة من قيمة الخبز غير المستهلك، بحيث يتم تحويلها إلى رصيد داخل ما يُعرف بـ"المحفظة السلعية"، يمكن استخدامه في شراء سلع تموينية أخرى وفق احتياجات الأسرة.

وأضاف أن هذا التصور يستهدف تحقيق مرونة أكبر في منظومة الدعم، ومنح المواطن حرية أوسع في الاستفادة من الدعم المخصص له، إلى جانب المساهمة في الحد من إهدار الخبز وترشيد الاستهلاك، بما يحقق كفاءة أكبر للمنظومة.

ولفت إلى وجود آراء مختلفة بشأن التحول إلى الدعم النقدي أو شبه النقدي، حيث يرى البعض أن الدعم العيني يضمن وصول الخدمة للمستحقين بصورة مباشرة، بينما يرى آخرون أن الدعم النقدي يمنح الأسرة حرية أكبر في تحديد أولويات الإنفاق واختيار السلع التي تحتاج إليها.

وأكد خالد فكري أن المواطن المصري لا يزال مرتبطًا بمنظومة الخبز الحالية ويعتبرها أحد أهم صور الدعم المباشر، مشيرًا إلى أن متوسط قيمة الدعم المخصص للخبز للفرد يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات المستحقة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المقترحات المتعلقة بمنظومة الخبز والدعم التمويني ما زالت قيد الدراسة والنقاش، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها حتى الآن، مشددًا على أن الجهات المعنية ستعلن أي مستجدات بشكل رسمي فور إقرارها.