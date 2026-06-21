30 جنيهًا يوميًا للأسرة.. تفاصيل جديدة في الدعم بمنظومة الخبز في مصر

تشهد منظومة الدعم في مصر اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تزايد الحديث حول خطط تطوير آليات الدعم وإعادة هيكلة المنظومة، بما يشمل دراسة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ويأتي ذلك وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذه التوجهات على منظومة الخبز والسلع التموينية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن أي إجراءات تستهدف تعزيز كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا بصورة أكثر عدالة وفاعلية.

لا مساس بالدعم قبل دراسة شاملة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتجه إلى تطبيق منظومة خبز أكثر دقة وشفافية، تعتمد على الرقابة على الوزن والسعر، مع تقليل الهدر والفساد داخل النظام الحالي.

وأوضح الوزير أن أي تعديل في المنظومة لن يتم بشكل مفاجئ، بل وفق دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، مع مراعاة عدم الإضرار بالمواطن محدود الدخل، وضمان استمرار الدعم بشكل عادل ومنظم.

سعر رغيف الخبز في التصورات الجديدة

أشار وزير التموين إلى أن التصورات المطروحة حاليًا داخل دراسات تطوير المنظومة تتضمن:

وزن رغيف الخبز المقترح: 70 جرامًا

سعر الرغيف المتوقع: قد يصل إلى نحو 1.5 جنيه

مراجعة دورية للأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية

وشدد على أن الأسعار لن تكون ثابتة بشكل عشوائي، لكنها ستخضع لمتابعة حكومية مستمرة لضبط السوق وضمان استقرار المنظومة.

مرونة أكبر في عمل المخابز وتحسين الجودة

ضمن التعديلات المطروحة، أوضح وزير التموين أن النظام الجديد سيمنح المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة على مدار اليوم، بما يخلق نوعًا من المنافسة الإيجابية بين المخابز.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على:

تحسين جودة الخبز

تقليل التكدس أمام المخابز

رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين

الدعم النقدي بدل الدعم العيني

من أبرز ملامح المنظومة الجديدة، الاتجاه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يضاف على بطاقات التموين.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن المواطن المستحق قد يحصل على:

ما يعادل 5 أرغفة يوميًا للفرد

قيمة نقدية تقارب 7.5 جنيه يوميًا للفرد

حوالي 30 جنيهًا يوميًا للأسرة المكونة من 4 أفراد

ما يصل إلى نحو 900 جنيه شهريًا للأسرة

وأكد أن المواطن لن يكون ملزمًا بشراء الخبز فقط، بل يمكنه استخدام الدعم النقدي في شراء السلع التموينية الأخرى.

استمرار صرف الخبز من المخابز المدعمة

رغم التحول التدريجي في نظام الدعم، شدد مسؤولو الشعبة العامة للمخابز على أن:

صرف الخبز سيستمر عبر المخابز المدعمة

التعامل سيكون من خلال بطاقات التموين

الدولة ستتحمل فارق التكلفة

المخابز ستتلقى مستحقاتها إلكترونيًا

وذلك لضمان عدم حدوث أي اضطراب في توفير الخبز للمواطنين خلال فترة الانتقال للمنظومة الجديدة.