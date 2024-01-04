بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 27 لسنة 2024 بتكليف كل من محمد أحمد عطية العوضي رئيس مركز ومدينة الابراهيمية للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة الحسينية ومحمد عبد المنعم رمضان احمد رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام للقيام بعمل رئيس مدينة منشأه ابو عمر .

وتكليف معاذ محمد ناصف عبد العزيز رئيس مركز مدينة منشأه أبو عمر للقيام بعمل رئيس مدينة صان الحجر القبلية وعمرو مصطفي محمد فتحي رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير اعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن (الحسينية - الابراهيمية – منشأه ابو عمر – صان الحجر القبلية ) للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع و الميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.