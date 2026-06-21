الجيش اللبناني يواصل تفكيك القنابل غير المنفجرة ويدعو الأهالي إلى التريث في العودة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن وحدات متخصصة واصلت عمليات تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، تزن ألف وألفي باوند، في بلدات تبنين وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، ومجدل سلم ودبين وبلاط في قضاء مرجعيون.

وأوضح البيان أن الوحدات العسكرية عملت على نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواطنين والحد من المخاطر الناجمة عن مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق المتضررة.

وفي السياق نفسه، نفذت وحدات الجيش أعمال فتح للطرقات الرئيسية والفرعية في بلدتي دبين وبلاط، فيما جددت قيادة الجيش دعوتها للأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية.