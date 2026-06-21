دماء النجوم على الطريق | 3 مشاهير رحلوا في حوادث سير مأساوية أخرهم كريم عبد العليم

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني في الأيام الماضية بعد حوادث السير المتتالية التي أودت بحياة عدد من النجوم، وراحوا ضحيتها وفارقوا الحياة في لحظة أقترنت بالقضاء والقدر.

ويرصد موقع صدى البلد، في التقرير التالي، حوادث النجوم التي أودت بحياتهم في الأيام الماضية.

كريم عبد العليم

توفي الممثل الشاب الصاعد كريم عبد العليم صباح اليوم الأحد ، ونعى الوسط الفني الفنان وسط حالة من الحزن بين أصدقائه ومحبيه.

وأعلن أحمد طلال شقيق زوجة الفنان الراحل عبر منشور علي فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله زوج أختي وأخي الكبير كريم عبدالعليم. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ، اللهم امين ،ربنا يرحمك يا أطيب قلب فالدنيا نسألكم الدعاء".

وكان كريم عبد العليم، كتب منشورًا عن الموت قبل رحيله بـ9 سنوات، وتحديدًا في ديسمبر 2017، ما أثار جدلًا حول تبوءه بوفاته مسبقًا.

وفي المنشور الذي يعود تاريخه إلى 9 ديسمبر 2017، كتب كريم عبد العليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الموت يهمس في أذني دوماً».

كريم عبد العليم

خالد شقيق نهى صالح

وأعلنت الفنانة نهى صالح، أمس السبت 20 يونيو، وفاة شقيقها، ناعية إياه برسالة مؤثرة طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهى صالح عبر حسابها بـ إنستجرام: يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة.

أعربت الفنانة نهى صالح عن حزنها الشديد عقب حادث وفاة شقيقها، مطالبة بضرورة محاسبة المتسبب في الواقعة.

وكتبت الفنانة نهى صالح عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "ضيع اخويا وموته أنا بطالب ان صاحب العربية يتجاب ويتحاسب لانه موت اخويا ويتم ولاده وحرق قلبى عليه حسبى الله ونعم الوكيل يارب يتجاب ويتحاسب على اللى عمله لان الفيديو فيه كل حاجه واضحة حقك هيرجع يا اخويا فى الجنه ونعيمها شهيد يا حته قلبى وعمرى كله مع السلامه يا خالد".

نهى صالح وشقيقها

محمد مرزبان

وفي 17 يونيو، رحل الفنان محمد مرزبان بعد تعرضه لحادث سير نقل على اثره الى مستشفى أبو خليفة للطوارئ إلا ان الاجراءات الطبية لم تسعفه.

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

وتم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.