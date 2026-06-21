قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لترشيح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
ستارمر يواجه ضغوطا سياسية وسط توقعات بإعلان استقالته غدا
مبادرة «الأمم المتحدة 80» تدخل مرحلة حاسمة نحو إصلاح المنظومة وتعزيز الكفاءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في جنوب لبنان وستتحرك بحرية لمواجهة المخاطر
مفاجأة بشأن رغيف الخبز المدعم.. شعبة المخابز تكشف التفاصيل
وظائف خالية في بنك مصر في مجال هندسة البرمجيات.. تفاصيل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج

تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
أنغام الجنايني

تحولت أجواء الهدوء داخل منزل أسرة بقرية أولاد يحيى قبلي التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، إلى حالة من الاستنفار بعدما تعرضت أم وأربعة من أبنائها لوعكة صحية مفاجئة عقب تناولهم وجبة غذائية داخل المنزل.

سم في وجبة الفراخ المشوية 

البداية كانت عندما تناول أفراد الأسرة وجبة مكونة من الفراخ المشوية والأرز، قبل أن تظهر عليهم أعراض مرضية دفعت ذويهم إلى طلب المساعدة ونقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، استقبلتهم الفرق الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لكل حالة، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها وعدم حدوث أي مضاعفات.

المصابين من أسرة واحدة

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا بين أهالي القرية، خاصة أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا لفحص ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب التي أدت إلى إصابتهم بهذه الأعراض بعد تناول الوجبة الغذائية.

وفي الوقت نفسه، جرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالحادث تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتحري وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة.

تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الواقعة 

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، في انتظار نتائج الفحوصات والتقارير الطبية التي ستحدد بشكل دقيق طبيعة الإصابة والأسباب المحتملة وراء ظهور الأعراض المرضية عليهم، وما إذا كانت مرتبطة بمكونات الوجبة التي تناولوها أو بعوامل أخرى.

كما تستكمل الجهات المختصة إجراءاتها وتحرياتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة والوقوف على أسبابها الحقيقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات.

محافظة سوهاج سوهاج تسمم اسرة بتسمم في سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو

حارس غير مصير دولة كاملة.. إيلوي روم يكتب أعظم قصص كأس العالم 2026

صورة ارشيفية

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية والمنيا تشهد الملتقى الأدبي لإقليم وسط الصعيد

حسين الشحات

الأهلي يجدد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد