وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج

تحولت أجواء الهدوء داخل منزل أسرة بقرية أولاد يحيى قبلي التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، إلى حالة من الاستنفار بعدما تعرضت أم وأربعة من أبنائها لوعكة صحية مفاجئة عقب تناولهم وجبة غذائية داخل المنزل.

سم في وجبة الفراخ المشوية

البداية كانت عندما تناول أفراد الأسرة وجبة مكونة من الفراخ المشوية والأرز، قبل أن تظهر عليهم أعراض مرضية دفعت ذويهم إلى طلب المساعدة ونقلهم بشكل عاجل إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وصول المصابين إلى المستشفى، استقبلتهم الفرق الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتم تقديم الإسعافات والعلاج المناسب لكل حالة، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية والتأكد من استقرارها وعدم حدوث أي مضاعفات.

المصابين من أسرة واحدة

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا بين أهالي القرية، خاصة أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا لفحص ملابسات الحادث والتأكد من الأسباب التي أدت إلى إصابتهم بهذه الأعراض بعد تناول الوجبة الغذائية.

وفي الوقت نفسه، جرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالحادث تمهيدًا لاستكمال أعمال الفحص والتحري وجمع المعلومات المتعلقة بالواقعة.

تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الواقعة

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين، في انتظار نتائج الفحوصات والتقارير الطبية التي ستحدد بشكل دقيق طبيعة الإصابة والأسباب المحتملة وراء ظهور الأعراض المرضية عليهم، وما إذا كانت مرتبطة بمكونات الوجبة التي تناولوها أو بعوامل أخرى.

كما تستكمل الجهات المختصة إجراءاتها وتحرياتها لكشف جميع تفاصيل الواقعة والوقوف على أسبابها الحقيقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيقات.