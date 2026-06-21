بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى تطوير أو امتلاك سلاح نووي، لكنها في الوقت نفسه لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل انطلاق المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا يوم الأحد، في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.

وأوضح بزشكيان، وفقًا لما نقل عنه موقع الرئاسة الإيرانية، أن المطلب الأمريكي يتمثل في منع إيران من تطوير قنبلة نووية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس جديدًا، وأن بلاده مستعدة لتأكيد التزامها كتابيًا بعدم وجود نية لتطوير سلاح نووي.

وأضاف الرئيس الإيراني: «لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وليس أمام الطرف الآخر خيار سوى القبول بهذا الحق».

وفي السياق ذاته، انطلقت في سويسرا اللقاءات التمهيدية للمحادثات الفنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، وذلك تمهيدًا لجولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والتي تم توقيعها في 17 يونيو الجاري.