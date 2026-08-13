نمو الطلب العالمي على السيارات الكهربائية بفضل التعافي الأوروبي

سجل الطلب العالمي على السيارات الكهربائية ارتفاعاً جديداً، مدفوعاً بزيادة قوية في المبيعات داخل الأسواق الأوروبية، مما ساهم في تعويض حالة التباطؤ والتراجع التي شهدتها كل من الصين والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات متابعة قطاع الطاقة والنقل وجود تباين إقليمي ملحوظ في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث استعادت أوروبا مكانتها كمحرك رئيسي للنمو العالمي في هذا القطاع.

ويعود الفضل في القفزة الأخيرة إلى إعادة تفعيل خطط الدعم المالي والسياسات المشجعة على اقتناء المركبات الكهربائية في عدد من الدول الأوروبية الكبرى، مما شجع المستهلكين على الإقبال من جديد وأدى إلى تسجيل معدلات تسجيل قياسية للسيارات الجديدة.

وتأثرت المبيعات في الولايات المتحدة بشكل مباشر عقب انتهاء الشريحة الأكبر من الدعم والتسهيلات الضريبية الفيدرالية، مما دفع الكثير من المستهلكين للتريث في قرار الشراء.

وبالرغم من بقاء الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية حشماً وحجماً، إلا أن تباطؤ النمو المحلي نتيجة ارتفاع نسبة الاقتناء السابقة دفع المصنّعين الصينيين إلى تكثيف صادراتهم للأسواق الخارجية، ولا سيما أوروبا وأسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

ويرى خبراء القطاع أن هذا التوازن الإقليمي يعكس مرونة سوق السيارات الكهربائية عالمياً، حيث تساهم السياسات التنظيمية والحوافز الحكومية في كل منطقة على حدة في تحديد بوصلة النمو وتوجيه مسار المبيعات العالمية.