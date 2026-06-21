توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي

شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون لشركة اى هيلث الحكومية التابعة لشركة اة فاينانس التابعة لوزارة المالية تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تطوير آليات العمل داخل المنشآت الطبية وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في إدارة الخدمات الصحية.

استهدفت إحدى الاتفاقيات دعم المنشآت الصحية في تحسين إجراءات التشغيل، بما يشمل تطوير مسارات إحالة المرضى، وتوحيد أساليب التوثيق الإكلينيكي، وتعزيز الاعتماد على البيانات في دعم القرار الطبي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتناولت اتفاقية أخرى التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية والخدمات التكنولوجية، بهدف إتاحة أدوات تقنية تدعم نظم الإدارة والتشغيل داخل المؤسسات الصحية، وتسهم في مواكبة متطلبات المنظومة الصحية الحديثة.

كما شملت الاتفاقية الثالثة توفير آليات تمويلية مساندة لتيسير تبني الأنظمة الرقمية داخل العيادات والمنشآت الطبية، بما يدعم استدامة التشغيل ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

وتعكس هذه الخطوات توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الجوانب التقنية والتمويلية في القطاع الصحي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمة، في إطار دعم مسار التحول الرقمي للمنظومة الصحية.