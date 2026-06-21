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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأحد، أنه عقد لقاءً مع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس في منتجع بورغنشتوك، تناول آخر التطورات المتعلقة بالملف الإيراني وآفاق المرحلة المقبلة، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في هذا السياق.

وشدد جروسي على أنه “في هذه اللحظة الحساسة، من الضروري منح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة للنجاح”، معرباً عن تقديره لسويسرا على دعمها المستمر للوكالة والتزامها بتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.

وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث يظل الملف النووي الإيراني أحد أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي منتجع بورغنشتوك إيران الولايات المتحدة وإيران

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