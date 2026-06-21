مصدر عربي: اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالأردن غدا لإقرار تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا مستأنفا لدورته العادية (165)، في العاصمة الأردنية عمّان، غدا الإثنين، وذلك برئاسة مملكة البحرين، لبحث عدد من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن الاجتماع سيشهد مناقشة عدد من البنود، على رأسها إقرار تعيين الوزير نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وذلك بتفويض من القادة العرب، فضلا عن مناقشة تعيين عدد من رؤساء بعثات جامعة الدول العربية في الخارج.

ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث تنسيق المواقف حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال قبل بدء الجلسة الرسمية.