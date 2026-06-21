أولياء أمور طلاب ثانوية الإسكندرية يتسابقون للاطمئنان على أبنائهم

حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، على التواجد أمام اللجان الامتحانية منذ الساعات الأولى من الصباح، لمساندة أبنائهم في أول أيام امتحانات العام الدراسي 2025/2026، وسط أجواء من الترقب والقلق.

تجمع أولياء الأمور أمام بوابات اللجان

وعقب انتهاء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، تجمع أولياء الأمور أمام بوابات اللجان في انتظار خروج أبنائهم للاطمئنان عليهم، ومعرفة آرائهم بشأن مستوى الامتحان، حيث سارع العديد منهم إلى سؤال الطلاب عن مدى سهولة الأسئلة وملاءمتها للوقت المخصص للإجابة.

وشهد محيط عدد من اللجان، من بينها لجنة مجمع مدارس اللواء محمد نجيب الرسمية التابعة لإدارة العجمي التعليمية، حالة من الارتياح بين أولياء الأمور، بعدما أكد أبناؤهم أن أسئلة امتحان التربية الدينية جاءت واضحة ومباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقالت وفاء السيد، ولية أمر إحد الطلاب، إنها حرصت على مرافقة ابنها منذ الصباح الباكر، لتقديم الدعم النفسي له في أول أيام الامتحانات، مؤكدة أن الاطمئنان على مستوى الامتحان خفف كثيرًا من حالة التوتر التي كانت تسيطر على الأسرة.

وأضاف أحد أولياء الأمور أن اليوم الأول من الامتحانات مر في هدوء، وسط تنظيم جيد داخل اللجنة، معربًا عن أمله في استمرار هذه الأجواء الإيجابية خلال الأيام المقبلة من الامتحانات.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية متابعة سير أعمال الامتحانات داخل اللجان، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.