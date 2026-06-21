تباين آراء طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الدين بالإسكندرية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عقب انتهاء امتحان مادة التربية الدينية في أول أيام امتحانات العام الدراسي 2025/2026، وذلك بلجنة مجمع مدارس اللواء محمد نجيب الرسمية التابعة لإدارة العجمي التعليمية.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأكد عدد من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، واتسمت بالوضوح والمباشرة، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا، ولم يواجهوا صعوبة في حل معظم الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان جاء أسهل من المتوقع.

في المقابل، أبدى عدد آخر من الطلاب ملاحظات بشأن بعض الجزئيات التي احتاجت إلى قدر أكبر من التركيز، إلا أنهم أكدوا أن الامتحان في مجمله كان مناسبًا.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية انتظامًا في دخول الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وكان الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 66 ألفًا و117 طالبًا وطالبة، منهم 18 ألفًا و313 طالبًا بالشعبة الأدبية، و30 ألفًا و108 طلاب بشعبة العلوم، و14 ألفًا و767 طالبًا بشعبة الرياضيات، بالإضافة إلى 2929 طالبًا بنظام التعليم الدولي.

وأضاف أن الامتحانات تُعقد داخل 124 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، إلى جانب لجنة لمدارس المتفوقين بنظام STEM، مشيرًا إلى تجهيز 27 استراحة للملاحظين والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأشار إلى صدور تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام الكامل بالقرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مع التأكيد على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

وأكد مدير المديرية أهمية التأكد من جاهزية اللجان، وتوفير الأثاث اللازم، ومراجعة أعداد الملاحظين ومراقبي الأدوار، والتأكد من توافر سجلات الأمن، وإحكام غلق بوابات المدارس، إلى جانب وضع جداول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية.