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مقتل جندي إسرائيلي رابع في استهداف دبابة للاحتلال جنوب لبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي رابع في استهداف دبابة للاحتلال جنوب لبنان

مقتل جندي إسرائيلي
مقتل جندي إسرائيلي
محمود عبد القادر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرقيب نيف حبشوش (20 عامًا) من مستوطنة جيفا بنيامين، ليكون الجندي الرابع الذي يلقى حتفه جراء استهداف دبابة إسرائيلية في جنوب لبنان قبل يومين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حبشوش قتل إلى جانب قائد الكتيبة دور بن سيمون، والجنديين يواف كلاين ولياف كبايا، في الحادثة التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بأنها من أكثر الضربات إيلامًا خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن عائلة الجندي عثرت بعد مقتله على دفاتر ومذكرات شخصية تركها خلفه.

وفي تطور متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل ضابطين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان في حادثتين منفصلتين؛ الأولى نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، والثانية خلال حادث مرتبط بدبابة عسكرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد قتلاه إلى 30 عسكريًا منذ اندلاع المواجهات مع إيران ولبنان في 28 فبراير الماضي.

من جانبها، أفادت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 6 جنود، بينهم ضابط رفيع المستوى، وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات نفذها حزب الله منذ الخميس الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة جيفا بنيامين جنوب لبنان إسرائيل ولبنان إسرائيل وحزب الله

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