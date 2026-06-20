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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني: محادثات سويسرا ليست جزءًا من المفاوضات.. وإنهاء الحرب في لبنان أولوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

صرح مسؤول إيراني لشبكة “CNN” بأنه نظراً لعدم استيفاء بعض الشروط الواردة في مذكرة التفاهم؛ فإن المحادثات في سويسرا لا تُعتبر جزءاً من المفاوضات.

وشدد المسؤول على البند الأول، الذي يتناول إنهاء الحرب في جميع الساحات، بما فيها لبنان، وقال إن: "إنهاء الصراع هناك هو أهم بند على جدول أعمال الوفد الإيراني".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تفاصيل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والمقرر عقدها الأحد، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.

وبحسب “القناة 12” الإسرائيلية، تسعى واشنطن في المرحلة الأولى إلى الحصول على موافقة إيرانية تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المواقع النووية الإيرانية، للمرة الأولى منذ اندلاع حرب الأيام الـ 12 في يونيو 2025.

وأضافت القناة أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها للإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة؛ مقابل عودة عمليات التفتيش الدولية، على أن تُخصص هذه الأموال لتغطية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك شراء الغذاء والدواء.

وتشمل المواقع التي يُرجح أن يطالب المفتشون بزيارتها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، والتي تعرضت لقصف أمريكي خلال العام الماضي.

وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الجزء الأكبر من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والبالغ نحو 440 كيلوجرامًا، موجود في منشأة أصفهان، إلى جانب كميات أخرى في نطنز وفوردو.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيشارك في الجوانب الفنية للمحادثات المرتقبة.

وكان من المقرر انطلاق المفاوضات الجمعة، إلا أنها تأجلت؛ بسبب التوترات التي أعقبت الضربات الإسرائيلية على لبنان، قبل أن تمهد التهدئة الأخيرة وقرار وقف الهجمات الإسرائيلية الطريق أمام استئناف المسار التفاوضي.

مسؤول إيراني مذكرة التفاهم سويسرا لبنان جدول أعمال الوفد الإيراني

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