نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران.

كشف اللواء أ.ح أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، تفاصيل التوتر الأمريكي الإسرائيلي على خلفية مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتي ترتب عليها وقف الحرب بين الجانبين وكل جبهات القتال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السفير الأمريكي في إسرائيل قال لترامب “لولا إسرائيل ما كانت أمريكا”.

وأكد أن أمريكا قد تتخذ قرارًا أكثر حدة لتحريك المعارضة في إسرائيل ضد نتنياهو لمعارضته واشنطن.

ولفت إلى أن الإعلام العبري بدأ شن هجوم على ترامب وواشنطن بسبب مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران حيث وصفوا المذكرة بالصفعة القوية لنتنياهو.

وأردف المستشار بكلية القادة والأركان، أن قرار غلق مضيق هرمز هو تلويح وورقة ضغط؛ ردًا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وأوضح أن المظاهرات ضد نتنياهو هدأت قليلا مع بدء الحرب الأمريكية ضد إيران، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك حالة من الهجوم والهجوم المضاد بين أمريكا وإسرائيل؛ وذلك بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين واشنطن وطهران.