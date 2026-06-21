التفتيش ومنع الغش ومراجعة البيانات|تكليفات رسمية لملاحظي الثانوية العامة 2026

كشفت الإدارات التعليمية عن مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ، لضمان انضباط اللجنة، ومنع الغش، وتوفير بيئة هادئة.

حيث قالت الإدارات التعليمية أن ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مكلفين بالحضور قبل اللجنة بنصف ساعة، والتفتيش الدقيق لمنع دخول الهواتف، وتوزيع أوراق الإجابة والأسئلة، والتأكد من كتابة بيانات الطلاب، واليقظة التامة طوال فترة الامتحان

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل بدء اللجنة

ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 مكلفون بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل للتوقيع في الدفاتر ومعرفة اللجنة ، وتجهيز اللجنة ، و دخول اللجنة قبل الطلاب بربع ساعة، والتأكد من ترتيب المقاعد وسلامتها ومنع ضمها

كما يكلف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بالتفتيش والمرور بالعصا الإلكترونية على الطلاب أثناء دخولهم للتأكد من عدم حيازة هواتف محمولة أو أجهزة غش إلكترونية.

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء الامتحان

تم تكليف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء الامتحان ، باليقظة التامة و الوقوف أو الجلوس في أماكن تتيح رؤية جميع الطلاب (عادة في الأمام والخلف)

وتم التشديد على ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بعدم الانشغال بالحديث أو بالهاتف ، و العمل على منع الغش بكل أشكاله (الفردي أو الجماعي) ، والتعامل بحزم مع أي محاولة غش .

كما يكلف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بإستلام مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامتها، ثم توزيع كراسات الإجابة (البابل شيت والأسئلة) ، والتأكد من قيام الطالب بكتابة بياناته (الاسم، رقم الجلوس، النموذج) بدقة على ورقة الإجابة والأسئلة

ويقوم ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بالتنبيه في اللجان على الممنوعات ، مثل التنبيه بعدم الكتابة على ورقة الأسئلة، وعدم استخدام مزيل الكتابة (الكوركتور)، ومنع التدخين تماماً.

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد انتهاء الامتحان

يتولى ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بعد انتهاء الامتحان مهمة تجميع أوراق الإجابة من الطلاب "يداً بيد" عند انتهاء الوقت ، ومراجعة عدد الأوراق والتأكد من صحة بياناتها وترتيبها قبل تسليمها للمراقب الأول أو رئيس اللجنة

تعليمات لملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وتلقى ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه لا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن كتابي وللضرورة القصوى ، وعدم سحب ورقة الإجابة من الطالب إلا في حالة مخالفة صريحة ، وتوفير الهدوء النفسي للطلاب وعدم استعجالهم.