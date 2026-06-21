قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر: لا أتصور أن يدفع أي نادٍ أكثر من 6 ملايين دولار لضم إمام عاشور
طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الإحصاء.. اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التفتيش ومنع الغش ومراجعة البيانات|تكليفات رسمية لملاحظي الثانوية العامة 2026
قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التفتيش ومنع الغش ومراجعة البيانات|تكليفات رسمية لملاحظي الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت الإدارات التعليمية عن مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم ، لضمان انضباط اللجنة، ومنع الغش، وتوفير بيئة هادئة.

حيث قالت الإدارات التعليمية أن ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مكلفين بالحضور قبل اللجنة بنصف ساعة، والتفتيش الدقيق لمنع دخول الهواتف، وتوزيع أوراق الإجابة والأسئلة، والتأكد من كتابة بيانات الطلاب، واليقظة التامة طوال فترة الامتحان

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 قبل بدء اللجنة

ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 مكلفون بالحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل للتوقيع في الدفاتر ومعرفة اللجنة ، وتجهيز اللجنة ، و دخول اللجنة قبل الطلاب بربع ساعة، والتأكد من ترتيب المقاعد وسلامتها ومنع ضمها 

كما يكلف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بالتفتيش والمرور بالعصا الإلكترونية على الطلاب أثناء دخولهم للتأكد من عدم حيازة هواتف محمولة أو أجهزة غش إلكترونية.

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء الامتحان

تم تكليف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أثناء الامتحان ، باليقظة التامة و الوقوف أو الجلوس في أماكن تتيح رؤية جميع الطلاب (عادة في الأمام والخلف) 

وتم التشديد على ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بعدم الانشغال بالحديث أو بالهاتف ، و العمل على منع الغش بكل أشكاله (الفردي أو الجماعي) ، والتعامل بحزم مع أي محاولة غش .

كما يكلف ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بإستلام مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامتها، ثم توزيع كراسات الإجابة (البابل شيت والأسئلة) ، والتأكد من قيام الطالب بكتابة بياناته (الاسم، رقم الجلوس، النموذج) بدقة على ورقة الإجابة والأسئلة 

ويقوم ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بالتنبيه في اللجان على الممنوعات ، مثل التنبيه بعدم الكتابة على ورقة الأسئلة، وعدم استخدام مزيل الكتابة (الكوركتور)، ومنع التدخين تماماً.

مهام ملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد انتهاء الامتحان

يتولى ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بعد انتهاء الامتحان مهمة تجميع أوراق الإجابة من الطلاب "يداً بيد" عند انتهاء الوقت ، ومراجعة عدد الأوراق والتأكد من صحة بياناتها وترتيبها قبل تسليمها للمراقب الأول أو رئيس اللجنة

تعليمات لملاحظي لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وتلقى ملاحظو لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأنه لا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن كتابي وللضرورة القصوى ، وعدم سحب ورقة الإجابة من الطالب إلا في حالة مخالفة صريحة ، وتوفير الهدوء النفسي للطلاب وعدم استعجالهم.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

ترشيحاتنا

Destiny 2

«فوربس» يكشف كواليس الانهيار التاريخي وغير المسبوق للعبة «Destiny 2»

Nothing

«Nothing» تلمّح رسمياً لطرح هاتف ذكي جديد بتصميم ثوري

آيفون

تهدد ملايين الأجهزة.. باحثون يكتشفون ثغرة أمنية مدمرة في هواتف آيفون

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد