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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بأسوان

لجان امتحانات الثانوية العامة
لجان امتحانات الثانوية العامة
محمد عبد الفتاح

انطلق اليوم ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2025/2026 ، والتى تستمر فى الفترة من يوم 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو المقبل .

وكان قد وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالإستمرار في رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية ، والتأكيد على التواجد الميدانى والمتابعة المستمرة لإنتظام سير الإمتحانات ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة للطلاب والمراقبين ، بما يضمن أداء الإمتحانات فى أجواء هادئة وآمنة .


وأوضح المهندس عمرو لاشين بأنه يتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف للإطمئنان على جاهزية اللجان والإجراءات التنظيمية والتأمينية ، وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مبردات ووسائل تهوية ومراوح داخل اللجان ، لإستقبال عدد 10 ألاف و 213 طالباً وطالبة بالنظامين الحديث والقديم داخل 24 لجنة رئيسية بمختلف الإدارات التعليمية الخمس ، من بينها لجنة مخصصة للتربية الخاصة .

الثانوية العامة


كما تم الإطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتأمين عملية توزيعها على الطلاب ، بجانب إستمرار تجهيز إستراحات المراقبين بإجمالى 16 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة طوال فترة عقد الإمتحانات .


وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع درجة الإستعداد داخل المستشفيات وهيئة الإسعاف وقطاعات الكهرباء ، مع سرعة التدخل والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة ، بما يضمن إستقرار العملية الإمتحانية وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب .


وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميدانى على محيط المدارس واللجان الإمتحانية ، والتأكد من رفع كافة الإشغالات ومنع وجود أى باعة جائلين ، مع توفير الحماية المدنية وتحقيق الهدوء الكامل أمام الطلاب بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج .

وأكد المهندس عمرو لاشين أن إمتحانات الثانوية العامة تمثل مسئولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المشاركة فى منظومة الإمتحانات ، لضمان خروجها بصورة مشرفة تعكس قوة وكفاءة منظومة التعليم المصرية .


تأتى هذه الإستعدادات فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لأبنائها الطلاب ، وتحقيق أعلى درجات الإنضباط داخل اللجان الإمتحانية ، تنفيذاً لتوجيهات أجهزة الدولة ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، وعدم التهاون مع أى مخالفة أو تقصير قد يؤثر على إنتظام سير الإمتحانات .

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