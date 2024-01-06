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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مصرع أب ونجله وإصابة الزوجة والابنة عقب تناولهم وجبة بمنزلهم بالشرقية

صدى البلد

لقي أب ونجله مصرعه فيما أصيبت زوجته ونجلته بقيء مستمر وهبوط حاد بالدورة الدموية، إثر تناولهم وجبة بمنزلهم بمدينة العاشر من رمضان وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعى، بإستقبال كل من" علاء ع ع " 49 سنة وزوجته 38 سنة ونجليهما "سهير" 7 سنوات، و"عبد الله" 3 سنوات، مقيمين دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، مصابين بحالة قيء مستمر، فيما لفظ الأب ونجله أنفاسهما الأخيرة وتم نقل الأم ونجلتها الي العناية المركزة بالمستشفى.

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وبالإنتقال والفحص أشارت التحريات الأولية الي حدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة داخل المنزل "محشي" وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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