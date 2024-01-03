بينهم 4 أطفال.. إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم 4 أطفال إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل أمام محطة مياة كفر ايوب دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "ناهد س م ا" 39 سنة و"رحمة ن ف" 16 سنة و"منه ح ل م" 16 سنة و"ملك ت ا م" 17 سنة و"نورا م م ع" 38 سنة و"أحمد م ح" 12 سنة جميعهم مقيمون كفر ايوب دائرة مركز بلبيس مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل أمام محطة مياه كفر ايوب دائرة مركز بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.