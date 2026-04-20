كيف نجح مهرجان أسوان في دعم قضايا المرأة سينمائيا؟.. تفاصيل

كشف حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان السينمائي الدولي، كيف نجح مهرجان أسوان في دعم قضايا المرأة سينمائيا؟، قائلا: إننا كل عام نكون حريصين على أن يكون هناك جديد، مشيرا إلى ان المهرجان هذا العام فى دورته العاشرة بإسم “عزيزة أمير”، والمعروفة بأم السينما المصرية.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “بداية السينما المصرية كانت على يديها وهي أول أمرأة مصرية تعمل فى السينما بشكل حقيقي”.

وتابع: “لدينا فعاليات جماهيرية فى مكتبة مصر العامة بأسوان، وهي عبارة عن ندوات عن المرأة والسينما، وإسهامات المرأة فى الأعمال السينمائية، بمشاركة نجوم وصناع السينما، وسيكون هناك تفاعل كبير مع الجمهور الأسواني فى المسرح الروماني”.