قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سماء إبراهيم وأمير صلاح الدين ويارا جبران أعضاء تحكيم أفلام الورش بمهرجان أسوان

لجنة التحكيم
لجنة التحكيم
أحمد البهى

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الورش" في دورته العاشرة التي تقام في الفترة من 20 إلي 25 إبريل الجاري، وتحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.


وتضم لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الورش" الفنانة سماء إبراهيم والتي تخرجت من كلية "الفنون الجميلة" قسم تصوير من جامعة الإسكندرية، ثم أكملت الدراسات العليا في النقد الفني "أكاديمية الفنون"، وهي أيضًا مصممة ديكور.


ولفتت سماء إبرهيم أنظار المخرجين وقدمت أدوار في أعمال مثل "واحة الغروب"، "ليالي أوجيني" و"طايع"، واشتهرت بدورها في مسلسل "موضوع عائلي" وقدمت مشاركات سينمائية في أعمال مثل "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" إلى جانب مشاركتها في بطولة فيلم "مقسوم".


وتتسم مسيرة سماء إبراهيم بمزيجٍ يجمع بين الخلفية الفنية الأكاديمية والتنوع التمثيلي الواسع عبر المسرح والتلفزيون والسينما.
كما تضم اللجنة أيضاً في عضويتها الفنان أمير صلاح الدين الذي بدأ مسيرته الفنية من خلال الغناء كعضو مؤسس لفرقة "بلاك تيما" وهي التجربة التي منحته اتصالًا مباشرًا مع الجمهور عبر الحفلات الموسيقية. استهل مشواره الفني سينمائيًا بفيلم "1000 مبروك" لتتوالى مشاركاته السينمائية والفنية، أبرزها أفلام "أسماء"، "نوارة"، "الممر" و"السرب".


وفي الدراما التلفزيونية، قدم "أمير صلاح الدين" أدوار مميزة في مسلسلات مثل "نكدب لو قولنا مبنحبش"، "جراند أوتيل"، رسالة الإمام"، وتتسم تجربته بالتنوع والجمع بين الأداء التمثيلي الحفاظ على نشاطه الغنائي كجزءٍ أصيلٍ من هويته الفنية.


ويشارك باللجنة أيضاً الفنانة والمنتجة "يارا جبران" وتمتد مسيرتها الفنية عبر المسرح والأفلام القصيرة والطويلة والمسلسلات التلفزيونية، حيث تعاونت مع كبار المخرجين المصريين، كما حصلت على درجة البكالوريوس في المسرح والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.


وإلى جانب عمل "يارا جبران" في التمثيل عملت في مجال الإنتاج السينمائي والبرامج التلفزيونية، بما في ذلك عملها منتجًا منفذًا للفيلم الروائي الطويل "19 ب" الحائز على جوائز عديدة.
يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام، تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أفلام الورش سماء إبرهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

