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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها ضعف الأداء.. أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

صدى البلد

تعتبر البواجي من أهم القطع في محركات البنزين، فبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، لهذا فهي من القطع الهامة، ويجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

 

أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

نهاية العمر الافتراضي 

تراكم الكربون على رأس البواجي

ارتفاع الحرارة والتي تساعد في تسريع تلف البواجي

تسرب الزيت إلى البواجي

 

 أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات 

صعوبة بدء تشغيل محرك السيارة 

زيادة كبيرة في استهلاك الوقود

ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف

حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة

ملاحظة تقطيع عمل المحرك أثناء السير، مما قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة

إضاءة لمبة تحذير المحرك

ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة

ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة

 

 

البواجي السيارات تلف البوجيهات استهلاك الوقود القيادة تلف البواجي

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