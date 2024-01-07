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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 237% لمبيعات BMW من السيارات الكهربائية

صدى البلد

أعلنت مجموعة BMW، التي تضم علامات BMW وMini، عن بيع 118,609 سيارة في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من عام 2023 (بزيادة 6% على أساس سنوي) و395,741 في عام 2023 بأكمله (بزيادة 9%). لقد كانت سنة قياسية.

نتائج الربع الأخير والعام حتى الآن:

مبيعات BMW: 107,881 (بزيادة 6%) و362,244 (بزيادة 9%)

مبيعات Mini: 10,728 (بزيادة 4%) و33,497 (بزيادة 14%)

إجمالي المبيعات: 118,609 (بزيادة 6%) و395,741 (بزيادة 9%)

والأهم من ذلك، أن مبيعات سيارات BMW الكهربائية بالكامل آخذة في الارتفاع، مسجلة أرقامًا قياسية تلو الأخرى، ولم يكن الربع الرابع استثناءً.

في الربع الرابع، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل ببطارية BMW - حاليًا طرازات i4 وi5 (من نوفمبر فصاعدًا) وi7 وiX - 14,374، وهي أعلى نتيجة ربع سنوية على الإطلاق وزيادة كبيرة بنسبة 65٪ على أساس سنوي. ليس هذا فحسب، بل تحسنت حصة السيارات الكهربائية من الحجم الإجمالي للعلامة التجارية إلى 13.3%، مقارنة بـ 8.5% قبل عام.

تفيد تقارير BMW أن مبيعات iX بلغت 5,274، وهي النتيجة الثانية التي تزيد عن 5,000+ على التوالي. أما النماذج الثلاثة الأخرى - التي لا تتوفر عنها بيانات - فقد سجلت 9100 وحدة.

مبيعات BMW BEV في الربع الرابع من عام 2023 (التغيير على أساس سنوي):

 

بي ام دبليو i4: غير متاح

بي ام دبليو i5: لا يوجد

بي ام دبليو i7: غير متوفر

سيارة BMW iX: 5,274 (بزيادة 110%)

أخرى (i4، i5، i7): 9,100

الإجمالي: 14,374 (بزيادة 65%) وحصة 13.3%

بعض بيانات عام 2022 (الربع الأول والربع الثاني) تقديرية

في عام 2023، باعت علامة BMW التجارية في الولايات المتحدة أكثر من 45000 سيارة كهربائية بالكامل (ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2022)، وهو ما يمثل 12.5% من إجمالي الحجم.

مبيعات BMW BEV في الربع الأول والربع الرابع من عام 2023 (التغير على أساس سنوي):

بي ام دبليو i4: غير متاح

بي ام دبليو i5: لا يوجد

بي ام دبليو i7: غير متوفر

بي إم دبليو آي إكس: 17,301 سيارة (بزيادة 205%)

أخرى (i4، i5، i7): 28,116

الإجمالي: 45,417 (بزيادة 191%) وحصة 12.5%

للإشارة، في عام 2022، باعت علامة BMW التجارية في الولايات المتحدة أكثر من 15000 سيارة كهربائية بالكامل (حصة 4.7%).

 

علاوة على ذلك، تأتي مبيعات BMW الهجينة الإضافية - 25318 سيارة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 288٪ على أساس سنوي و7٪ من إجمالي الحجم.

 

تجاوزت مبيعات سيارات BMW الكهربائية معًا 70,700 سيارة، بزيادة قدرها 237% على أساس سنوي، وتمثل 19.5% من الإجمالي. وهذا يعني أن ما يقرب من واحدة من كل خمس سيارات BMW الجديدة ستكون قابلة لإعادة الشحن في عام 2023.

 

وقال سيباستيان ماكينسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة BMW في أمريكا الشمالية: "نعزو نجاح عام 2023 إلى عاملين رئيسيين: قوة مجموعة منتجاتنا واتساعها وجودتها، والتعاون الوثيق مع شبكة وكلائنا الوطنية". "في بيان صحفي. "نحن نعمل على إثارة وإلهام عملائنا، بغض النظر عن نظام الدفع. وسواء كانوا يفضلون قيادة إحدى سياراتنا ذات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة، أو سيارة كهربائية بالكامل، أو سيارة كهربائية هجينة، فإننا نقدم لهم تجربة القيادة المثالية مع كل مجموعة نقل الحركة، في كل فئة.

BMW MINI أمريكا كهربائية الولايات المتحدة

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