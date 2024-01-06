سيارة المهام الشاقة.. أحدث سعر لـ هيونداي فيرنا

تحظى السياراة هيونداي فيرنا بإنتشار وشعبية كبيرة في السوق المحلي، وذلك بفضل سعرها الاقتصادي بالنسبة لأسعار باقى السيارات، بالإضافة لرخص أسعار قطع غيارها وانتشارها.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

هيونداي فيرنا موديل 2008

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.

هيونداي فيرنا موديل 2008

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.