أكثر من 4 ألاف عام.. مجدي شاكر: التقويم المصري القديم هو الأول في العالم

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن التقويم المصري القديم هو أول تقويم في العالم، خيث بدأ هذا التقويم منذ أكثر من 4 ألاف عام، وبعدها ظهر التقويم في الحضارات التي تلت الحضارة المصرية.

وقال مجدي شاكر، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامية “داليا أيمن”، أن منطقة فلسطين تقع بين الحضارة المصرية القديم والحضارة العرافية والبابلية، والكنعانيين كانوا متواجدين في منطقة فلسطين.

حتى الصعيد

وتابع كبير الأثريين، أنه بدات رحلة العائلة المقدسة من منطقة رفح ومرت ب 25 منطقة، تمتد لمسافة ٢٠٠٠ كيلومتر من سيناء حتى الصعيد.