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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرجوا بدون إذن.. إحالة 3 عاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب بالمنوفية للتحقيق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، مجمع مستشفيات ميت خلف للوقوف على الحالة العامة والتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

وقرر محافظ المنوفية إحالة  3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق لتركهم العمل بدون أذن ،  وتلاحظ إنتظام وتواجد كافة العاملين بمستشفى الحميات وفقا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة .

محافظ المنوفية يتابع استقرار انتظام الخدمات بالقطاعات تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

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حرص المحافظ على تفقد وانتظام سير العمل بقسم الداخلي والحالات الحرجة بمستشفى الحميات واطمأن على الحالة الصحية لعدد من الحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة فضلاً عن التأكد من متابعة مرور أطقم الأطباء والتمريض للمرضى بمختلف الأقسام الطبية ، وقام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال مستشفى الحميات دعماً لهم.


واختتم محافظ المنوفية جولته مترجلاً على الأقدام حيث تفقد المنطقة المحيطة بمصنع الأدخنة على طريق قويسنا شبين الكوم وذلك بهدف تغطية ترعة عبدالعزيز باشا فهمي بالمشاركة المجتمعية لخلق محور مروري جديد يخفف من الكثافات المرورية بمدخل العاصمة ، حيث تم تغطية 100م من ترعة الحاج موسى ووجه المحافظ باستكمال أعمال التغطية وإدراج الشارع المؤدي لطلعت حرب بخطة الرصف المستقبلية وربطه بمحور صلاح خطاب وذلك في إطار خطة المحافظة لخلق شبكة طرق جديدة تخفف من الاختناقات المرورية بمداخل العاصمة.

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