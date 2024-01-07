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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع استقرار انتظام الخدمات بالقطاعات تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قدم اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام خالص تهانيه القلبية لعدد من قيادات الكنائس والأخوة الأقباط بمناسبة الإحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ، مؤكداً أن أبناء مصر جميعا نسيج واحد يجمعهم وطن واحد يعملون على رفعته وتقدمه تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 جاء ذلك خلال متابعته لاستقرار الحالة العامة والأمنية وانتظام كافة الخدمات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تزامناً بإحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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 اطمأن محافظ المنوفية من خلال إتصال مباشر مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على انتظام الحالة العامة والأمنية بكافة الشوارع والميادين وخاصة محيط الكنائس ودور العبادة  ورفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بما لا يعكر صفو الاحتفالات.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار اليوم والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لحين إنتهاء فترة الأعياد بالإضافة لمتابعة منظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة أول بأول والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية التي تعوق حركة المواطنين.


وأكد المحافظ حرصه على التواصل الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء  لمتابعة الموقف العام للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة ، موجهاً بسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات المواطنين التي تتلقاها غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

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