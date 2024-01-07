محافظ المنوفية: رفع 29 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم خلال ديسمبر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن أداء جهود إدارة شئون البيئة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يزيد عن 29 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر ديسمبر الماضي.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئونالبيئة بالمحافظة بأنه تم رفع ما يزيد عن 3 آلاف و460 طن من نواتج الهدم بنطاق حى شرق وغرب شبين الكوم ، ورفع ما يزيد عن 5 آلاف و430 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم ، كما تم رفع 460 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 3 آلاف و400 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، و 220 طن في بركة السبع ، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 3 آلاف و 630 طن ، فيما تم الإنتهاء من رفع 4 ألاف و490 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 880 طن بمدينة سرس الليان ، وما يزيد عن ألفين طن بمركز السادات و 2 آلاف و740 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون ، لافتاً إلى رفع ما يزيد عن 2500 طن من قبل وحدة التدخل السريع.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة ومتابعة رفع تجمعات القمامة من أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، وكذا المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.