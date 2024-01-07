مع احتفالات عيد القيامة.. صحة المنوفية تقدم خدمات المبادرات الرئاسية بالكنائس

قالت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه قد تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية بالكنائس على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنوفية بالمستشفيات المحيطة بالكنائس الكبرى والحدائق والميادين والمتنزهات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة وذلك خلال احتفالات الأقباط بعيد القيامة.

كما تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى وتوفير الواقيات الشخصية وأيضاً تجهيز فريق للانتشار السريع والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

وأضافت، خضر، أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة والتأكد من جاهزية جميع الأقسام الحرجة والمعاونة وسرعة الإبلاغ عن المصابين الذين يتم استقبالهم بالمستشفيات، وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.