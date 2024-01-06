محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

رافقه نائبه محمد موسى، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد جعفر، المستشار العسكرى، والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس حي غرب.



وكان في استقباله نيافة الأنبا بنيامين، مطران المنوفية.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والإخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أننا جميعاً أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال إن مصر ستظل دائماً وأبداً بلد الأمن والأمان بفضل وحدة وتكاتف الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية، متمنياً أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين جميع أبناء الأمة، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية وحرصه على تواجده وتقديم التهاني بمناسبة العيد، متمنياً أن يكون العام الجديد انطلاقة نحو آفاق المستقبل يحمل الخير لكل المصريين.

وثمن جهوده المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلاً عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.