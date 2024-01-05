محافظ المنوفية: تقديم الدعم والتسهيلات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي، ولاسيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة وذلك ضمن بناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.



وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه جاري العمل على قدم وساق للإنتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع داير الناحية والذي يربط بين قريتي منيل عروس والكوادي بالوحدة المحلية بالبرانية بطول 500م ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة بشارع طه حسين تمهيداً لوضع طبقة السن والأساس والذي سيتم رصفه بداية من شارع صلاح الدين وحتى شارع التأمينات بطول 300م وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع المدرسة الصناعية بنات بطول 250م وشارع حضانة الشروق بطول 500م وكذا اللإنتهاء من تركيب بالوعات الإمطار والبدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزيزطبانة بطول 300م وعلى إمتداد شارع أحمد غانم بطول 500م ، فضلاً عن فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفردنشواي بطول 1350م.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال الرصف النهائية لشارع الجندي والبابلي بطول 700م وذلك ضمن أعمال رصف وتطوير 7 شوارع بنطاق المدينة وهم " الشوربجي ، الجندي ، البابلي ، محمد فريد ، كلية الهندسة ، زكريا يوسف، عزبة القشلا " فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهندسة ، شارع محطة الأتوبيس بمنطقة عزبة المحطة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي.

وفي مركز ومدينة تلا تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع البر الغربي وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير التي تتم بشواع المدينة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.