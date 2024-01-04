وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي بداية اللقاء، تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء إبراهيم أبو ليمون مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة، للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمنى المقرر، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم توزيع الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات ، ومن أهم القطاعات ( الكهرباء ، والطرق النقل ، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية ).

وخلال الاجتماع تم استعراض برامج الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات ومنها قطاع الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 87 كم تقريبًا وباعتماد مالي أكثر من 285 مليون جنيه، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع الكهرباء باعتماد مالي أكثر من 56 مليون جنيه والتي تضم توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء، فيما تم استعراض برامج الخطة بقطاع تحسين البيئة باعتماد مالي يصل إلى 149 مليون جنيه والتي تشمل معدات نظافة (قلابات أحجام مختلفة، سيارات كسح ومكنسية )، شراء وتوريد صناديق قمامة ومواتير شفط مياه واستكمال تغطية 125م من مصرف منوف، فضلًا عن تطوير وتجميل ميدان النصب التذكاري بالباجور والجزيرة الوسطي بالطريق الدائري بأشمون وغيرها، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية باعتماد مالي يقرب من 110 مليون جنيه والتي تشمل إنشاء وتطوير سوق حضاري بكل من ( أشمون، حي شرق، شبين الكوم )، إنشاء سوق متعدد الطوابق بالشهداء وموقف متعدد الطوابق بقويسنا وسوق نموذجي بتلا وسوق وموقف حضاري بمقر مجزر بركة السبع القديم، إنشاء إسكان اقتصادي بتلا، وغيرها.

حيث أكد محافظ المنوفية خلال اللقاء حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام، مع ضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين و مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.



وأكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير من الجودة وفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في كافة القطاعات الخدمية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة ، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها .

ومن جانبه أكد اللواء أبراهيم ابو ليمون أن مبادرة "حياة كريمة" استطاعت تحقيق نقلة نوعية في القرى التي تم تنفيذ المبادرة بها في المحافظة، حيث شهدت مراكز الشهداء وأشمون العديد من المشروعات التي غيرت فعليا شكل القرى بعد تنفيذها المشروعات الخدمية والتنموية، فأصبحت القرية تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من مياه صالحة وصرف صحي وغاز طبيعي وخدمات إنترنت حديثة ومصالح حكومية مجهزة على أعلى مستوى، فأصبحت تضم كل ما يحتاجه المواطن ولا حاجه إلى سفره إلى المدن لإنهاء أوراقه أو الحصول على الخدمات العامة لأنها أصبحت متوفرة في قريته.

واستعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى (1606) مشروعات، بنسبة تنفيذ (٨٧%)، وقد تنوعت ما بين (1078) مشروعًا بأشمون بنسبة تنفيذ 83.6% و(528) مشروعًا بالشهداء بنسبة 88.1%، مؤكداً أن المشروعات المتبقية يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت، مشددا على أنه وجه كافة الجهات بسرعة إنهاء المشروعات بنسبة 100% وبجودة وكفاءة عالية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لكافة مشروعات المبادرة الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات باستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروعات في أقرب وقت، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.





IMG-20240104-WA0007