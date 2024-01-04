عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة المجتمع المدني|«تضامن المنوفية» تنظم معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بشبين الكوم

معرض الملابس
معرض الملابس

نظمت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، معرضا بنادى الغزل بشبين الكوم، وذلك لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة من أبناء قرى مركز شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور كل من محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وميرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية.

لو أنت من المنوفية .. اعرف جدول انقطاع الكهرباء في منطقتك

المنوفية تنظم ندوة توعوية للمفتشين حول شركات إلحاق العمالة

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية: “إننا في  المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرىى”.

ووجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها  في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق، عبر الكثير من أهالى القرى المستفيدة بالمنوفية عن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم تزامنا مع دخول العام الميلادى الجديد 2024.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم.

وأكد أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية العام الميلادى الجديد المجتمع المدني جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

مالك شركة وفتاة عشرينية.. أول صورة لـ ضحية شقة المعصرة

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

ضرب لبنان وتفجير إيران.. هل تسعي إسرائيل لجر أطراف آخري لحرب غزة؟

رجل ميت .. تفاصيل صادمة عن حياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ