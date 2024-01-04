بمشاركة المجتمع المدني|«تضامن المنوفية» تنظم معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بشبين الكوم

نظمت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، معرضا بنادى الغزل بشبين الكوم، وذلك لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة من أبناء قرى مركز شبين الكوم.

جاء ذلك بحضور كل من محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، وميرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية.

وقال محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية: “إننا في المنوفية، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرىى”.

ووجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجها تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًا جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطوير وإعادة إعمار القرى.

وفى هذا السياق، عبر الكثير من أهالى القرى المستفيدة بالمنوفية عن فرحتهم الغامرة لتوزيع الملابس الجديدة عليهم تزامنا مع دخول العام الميلادى الجديد 2024.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم.

وأكد أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.