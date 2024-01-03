عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنوفية تنظم ندوة توعوية للمفتشين حول شركات إلحاق العمالة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة توعوية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بشأن شركات الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ، بحضور مديري ومفتشي مكاتب العمل ، وكذلك أصحاب شركات الحاق العمالة فى نطاق المحافظة ، تناولت عددا من الموضوعات تضمنت ، شرح المواد القانونية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا المجال ، وكيفية تفادي المخالفات قبل وقوعها وازالة المخالفة ، وتوحيد المفاهيم والتطبيق العملي.

وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال سلسلة من الندوات بدأتها فى المنشآت العاملة فى المحافظة للتوعية بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق تلك الأحكام ، وذلك للتثقيف حول الحقوق والواجبات وكيفية إزالة المخالفات وذلك من خلال المكاتب التابعة للمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

 

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن تلك الجهود التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي تضمنتها أحكامه ، لرعاية العمالة وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ، وكذلك التوعية بكيفية إزالة المخالفات التى يمكن ان تكون موجودة فى أماكن العمل لتحقيق الاستقرار ومناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت إلقاء محاضرات ألقاها عماد سعيد وكيل المديرية ، إيماناً من المديرية بأن التفتيش توعية وإرشاد وتوجيه ، وليس تحرير مخالفات فقط .

 

وفي ختام المحاضرة قدم أصحاب الأعمال والشركات الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية فى تنفيذ هذه المحاضرات التوعوية مطالبين بمزيد من هذه المحاضرات البناءة والتى تخدم المجتمع والوطن وتبنى مزيد من الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات التنفيذية.

1
1
2
2
3
3
4
4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد سجنها.. صور أثارت الجدل لـ دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة الكهرباء الجديدة

أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمعة أول استحقاق لشهادة الـ25%.. هل ستطرح البنوك شهادات جديدة؟

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

فيديو

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ