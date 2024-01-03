المنوفية تنظم ندوة توعوية للمفتشين حول شركات إلحاق العمالة

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة توعوية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بشأن شركات الحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ، بحضور مديري ومفتشي مكاتب العمل ، وكذلك أصحاب شركات الحاق العمالة فى نطاق المحافظة ، تناولت عددا من الموضوعات تضمنت ، شرح المواد القانونية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا المجال ، وكيفية تفادي المخالفات قبل وقوعها وازالة المخالفة ، وتوحيد المفاهيم والتطبيق العملي.

وذلك فى إطار جهود المديرية من خلال سلسلة من الندوات بدأتها فى المنشآت العاملة فى المحافظة للتوعية بأحكام القانون فيما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والقرارات الوزارية المرتبطة بتطبيق تلك الأحكام ، وذلك للتثقيف حول الحقوق والواجبات وكيفية إزالة المخالفات وذلك من خلال المكاتب التابعة للمديرية تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن تلك الجهود التوعوية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية بأحكام القانون والحقوق والواجبات التي تضمنتها أحكامه ، لرعاية العمالة وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ، وكذلك التوعية بكيفية إزالة المخالفات التى يمكن ان تكون موجودة فى أماكن العمل لتحقيق الاستقرار ومناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت إلقاء محاضرات ألقاها عماد سعيد وكيل المديرية ، إيماناً من المديرية بأن التفتيش توعية وإرشاد وتوجيه ، وليس تحرير مخالفات فقط .

وفي ختام المحاضرة قدم أصحاب الأعمال والشركات الشكر والتقدير لفريق عمل المديرية فى تنفيذ هذه المحاضرات التوعوية مطالبين بمزيد من هذه المحاضرات البناءة والتى تخدم المجتمع والوطن وتبنى مزيد من الثقة بين أصحاب الأعمال والجهات التنفيذية.

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