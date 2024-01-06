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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهيار منزل في المنوفية دون حدوث إصابات ..صور

انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية انهيار منزل بحارة الهوارى المتفرع من شارع الجمهورية بمدينة منوف، وهو عبارة عن حوائط حاملة ودور اخير بأعمدة مسلحة.

وانتقل وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه وليد سالم نائب رئيس المركز والمدينة لمتابعة حادث انهيار منزل، وتبين أنه لا توجد اي اصابات ولا خسائر بالارواح.

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وقامت الأجهزة المعنية برفع الأنقاض التى تعوق حركة الشارع، في حضور الشرطة ومندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والدفاع المدني.

وأكد رئيس المركز والمدينة على أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينه منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى قيامها بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها،  والتنسيق مع  الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينه على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

إدارة الأزمات والكوارث الحماية المدنية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية انهيار منزل منوف

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