تعكس الوحدة والمحبة.. توافد المسلمين على الكنائس في المنوفية للتهنئة بعيد الميلاد|صور

توافد صباح اليوم العشرات من أبناء محافظة المنوفية على الكنائس ، وذلك لتقديم التهاني للأخوة الأقباط في عيد الميلاد المجيد.

حيث شهدت الكنائس في عدد كبير من مراكز المحافظة ازدحاما من المواطنين المسلمين، للتهنئة بعيد الميلاد في صورة تعكس الوحدة الوطنية.

كما زار رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بصحبة نواب مجلسي النواب والشيوخ ، الكنائس ، حيث تم استقبالهم من رجال الكنيسة والأخوة الأقباط بمنتهى الحفاوة والترحيب.



وقدم المسئولين، خالص التهانى القلبية لرجال الكنيسة والأخوة الأقباط

واننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين فئاته.



