لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البان كيك ..

المقادير :

- 1 بيضة

- كوب و نصف دقيق

- كوب حليب

- ٢ ملعقة كبيرة سكر

- فانيليا

-بيكنج باودر ( ملعقة كبيرة )

- رشة ملح

- ٣ ملعقة كبيرة زيت

- نوتيلا او العسل الابيض( للتزيين )

الطريقة ..

في وعاء نخلط المواد السائلة ورشة الملح والفانيليا ، ونخلط جيداً .

يُنخل الدقيق والبيكنج باودر ونخلط جيداً .

في مقلاة نضع طبقة من مزيج البان كيك طبقة صغيرة على شكل دواير

، وتُترك حتى تنضج ، ثم تُقلب على الجهة الأخرى لتنضج .

يُصب على الوجه القليل من النوتيلا عند التقديم او العسل الابيض( حسب الرغبة ) .

