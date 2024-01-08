لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البان كيك ..
المقادير :
- 1 بيضة
- كوب و نصف دقيق
- كوب حليب
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- فانيليا
-بيكنج باودر ( ملعقة كبيرة )
- رشة ملح
- ٣ ملعقة كبيرة زيت
- نوتيلا او العسل الابيض( للتزيين )
الطريقة ..
في وعاء نخلط المواد السائلة ورشة الملح والفانيليا ، ونخلط جيداً .
يُنخل الدقيق والبيكنج باودر ونخلط جيداً .
في مقلاة نضع طبقة من مزيج البان كيك طبقة صغيرة على شكل دواير
، وتُترك حتى تنضج ، ثم تُقلب على الجهة الأخرى لتنضج .
يُصب على الوجه القليل من النوتيلا عند التقديم او العسل الابيض( حسب الرغبة ) .