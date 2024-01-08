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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأطفالك.. طريقة عمل البان كيك

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل البان كيك  ..

المقادير :

- 1 بيضة
- كوب و نصف دقيق
- كوب حليب
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- فانيليا
-بيكنج باودر ( ملعقة كبيرة )
- رشة ملح
- ٣ ملعقة كبيرة زيت
- نوتيلا  او العسل الابيض(  للتزيين )

الطريقة ..

في وعاء نخلط المواد السائلة ورشة الملح والفانيليا ، ونخلط جيداً .

يُنخل الدقيق والبيكنج باودر ونخلط جيداً .

في مقلاة نضع طبقة من مزيج البان كيك طبقة صغيرة على شكل دواير 
، وتُترك حتى تنضج ، ثم تُقلب على الجهة الأخرى لتنضج .

يُصب على الوجه القليل من النوتيلا عند التقديم  او العسل الابيض( حسب الرغبة ) .
 

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