أخبار السيارات| رينو ميجان بخصم 70% وبدون جمارك للمغتربين.. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 إحدى اشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتتميز بتوفر قطع غيارها وتوفرها.

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

كشفت المغرب يوم الاثنين عن أول سيارة يتم تصنيعها محليا، وذلك بفضل خبرات مغربية عملت على تنفيذ المشروع غير المسبوق في المملكة.