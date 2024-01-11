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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| رينو ميجان بخصم 70% وبدون جمارك للمغتربين.. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسهيلات جديدة.. رينو ميجان بخصم 70% وبدون جمارك للمغتربين

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

أحدث سعر لـ شيفروليه لانوس 2012 في السوق المصرية

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 إحدى اشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتتميز بتوفر قطع غيارها وتوفرها.

 

فيرنا ولانوس.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 150 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

 

أقل من 18 ألف دولار.. المغرب يكشف عن أول سيارة محلية الصنع

كشفت المغرب يوم الاثنين عن أول سيارة يتم تصنيعها محليا، وذلك بفضل خبرات مغربية عملت على تنفيذ المشروع غير المسبوق في المملكة.

 

 

 

 

المغرب فيرنا شيفروليه لانوس لانوس شيفروليه

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