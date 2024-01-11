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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها يبدأ من 170 ألف جنيه.

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رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2012 

شيفروليه لانوس موديل 2012 

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2008

هيونداي فيرنا موديل 2008

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل إلى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

 

بيجو 206 موديل 2005

بيجو 206 موديل 2005

تأتي السيارة بيجو 206 موديل 2005 بعزم دوران 94 نيوتن متر عند 2500 لفة في الدقيقة وسرعة قصوى تصل الى 150 كم في الساعة.

وتوفر السيارة بيجو 206 موديل 2005 بالعديد من خيارات المحركات، أبرزها محرك 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 60 حصانا، جر أمامي وسرعة 170 كم في الساعة للنسخ المانيوال وتسارع في 12.5 ثانية مع خزان وقود 50 لتر.

بلغ سعر السيارة بيجو 206 موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1998

فولكس فاجن بولو موديل 1998

جاءت السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 180 ألف جنيه.

رينو لوجان شيفروليه لانوس هيونداي فيرنا بيجو 206 فولكس فاجن بولو

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