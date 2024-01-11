مفاجأة.. الرقابة الإدارية: رئيس شركة المياه بأسوان حصل على سيارة رشوة من عشيقته(خاص)

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بالشركة ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان و"مهندس مدني" ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستمعت النيابة الى اقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات في الواقعة.

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته ابتياع المتهمة السادسة ( عشيقته) بتـاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۷ سـيـارة من طراز "أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها وبطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء اجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان الي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها.