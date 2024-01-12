أهم عناوين صحف الجمعة.. السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأوضاع بغزة

تصدرت أخبار الشأن المحلي، إضافة إلى تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "ريشي سوناك"، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين،

وشدد الرئيس السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

وجاءت أبرز عناوين الصحف اليوم الجمعة كالآتي:

رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الإريتري يسلمها وزير الخارجية.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة العمل على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

مدبولي: ما نشهده بميناء السخنة معجزة هندسية وسيكون ضمن أكبر الموانئ عالميا.

شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية إريتريا.

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على دورها في تسهيل الخروج الآمن عبر معبر رفح.

الأزهر يعلن تأييده لموقف جنوب إفريقيا ضد الجرائم الإسرائيلية بغزة.

مصر تثمّن الدور الذي تلعبه كينيا كركيزة للاستقرار في منطقة شرق إفريقيا.

غداً السبت.. بدء التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023.

عبور275من الجرحي وحملة الجوازات الأجنبية و169 شاحنة مساعدات لغزة عبر "رفح".

رئيس هيئة قناة السويس: نحرص على التواصل مع عملائنا والتنسيق المشترك.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية والرياح الشديدة.

وزيرة الهجرة ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك.

هشام آمنة : نولي أهمية كبيرة للتدريب والتأهيل لجميع العاملين بالمحليات.

اتحاد الكرة يعلن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

بعثة منتخب مصر للطاولة تغادر إلى تركيا للمشاركة في البطولة الدولية للألعاب.