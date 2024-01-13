وزير التعليم العالى يوجه بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة للكتاب .. وخبراء يوضحون كيفية تعظيم المنفعة

خبراء التعليم:

معرض الكتاب عرس ثقافي يجب علينا استغلاله

يجب عدم سؤال الطفل فيما قرأه حتى لا يشعر بأن القراءة تمثل عبئا معرفيا

ممارسة القراءة في فترة الاجازة تتطلب جهود مشتركة من الاسرة بالكامل

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ55، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية إلى جانب العديد من المؤسسات، والقطاعات الرسمية.

من المفترض أن يفتتح معرض الكتاب، يوم 24 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ووجه الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسا ثقافيًا يساهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، انه مهما تعددت الوسائل الرقمية للحصول على المعرفة يبقى الكتاب الورقي متربعا على عرش هذه المصادر بما يوفره من متعة واسترخاء عضلي وعقلي أثناء القراءة فضلا عن إكسابه العديد من الصفات الإيجابية للقارئ كالتركيز والهدوء والتأني والعمق .

وصرح حجازي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكتاب الورقي يحمى من العديد من الأضرار الأخرى التي تصاحب الحصول على المعرفة من المصادر الرقمية كإجهاد العينين والتعب والشعور بالكسل وإدمان الانترنت ، ولذلك فإن الحرص على تنمية عادة القراءة لدى الأبناء يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في العصر الرقمي ولكي تكون الأسرة قادرة على مواجهة هذا التحدي.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، كيفية جعل نشاط القراءة نشاطا مثمرا، فقال انه يجب على الأسرة الالتزام بما يلي:

- الاهتمام بالتمهيد الجيد لمعرض الكتاب والحديث بشكل مشوق وجذاب عن الفعاليات التي تقام على هامش المعرض وأهمية المعرض وأهمية الثقافة بوجه عام وتهيئة الطفل نفسيا وتشويقه لزيارة المعرض فور انعقاده.

- الحرص على نشر جو من البهجة والسعادة أثناء الرحلات التي تنظمها الأسرة إلى المعرض وذلك بالتخطيط الجيد لهذه الزيارة واستحضار كل ما من شانه أن يجعلها رحلة غامرة بالسعادة تحقق للطالب قدرا كبيرا من المتعة والراحة النفسية حيث إن ذلك يعد من العوامل المهمة في جذب الطفل نحو القراءة.

- ترك الحرية الكاملة للطفل في اختيار المجالات التي يرغب في قراءتها في البداية حتى تتكون لديه عادة القراءة أولا ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الترشيحات ولكن بدون إجبار.

- عدم سؤال الطفل فيما قرأه حتى لا يشعر بأن القراءة تمثل عبئا معرفيا وتلقي على عاتقه بالمزيد من الالتزامات – فقط اجعله يستمتع بالقراءة دون توجيه أسئلة له عن مدى استفادته مما قرأه أو غير ذلك من الأسئلة التي تعوق عملية الاسترخاء الذهني وتعوق تكون عادة القراءة لدى الطفل.

- الحرص على الحديث الإيجابي عن رحلات المعرض وإبراز مزاياه وأهمية القراءة في بناء شخصية الإنسان بشكل مستمر وببساطة وبدون تكلف.

- يمكن تقديم بعض الكتب في المجالات التي يرى الآباء أنها مفيدة لأبنائهم كهدايا ولكن دون أن يلزمهم بقراءتها , فهم سيسعون لاحقا لاكتشافها ولكن بدون إلزام.

- إنشاء مكتبة صغيرة في البيت وتخصيص مكان للقراءة وعمل حلقات نقاشية لجميع أفراد الأسرة كل منهم يحكي فيها تجربته مع القراءة ويمكن البدء بالوالدين كنموذج في البداية وشيئا فشيئا سيرغب الأبناء أيضا في المشاركة.

- تدريب الأبناء على عادات القراءة السليمة كالجلوس معتدلا وفي مكان هادئ بعيدا عن المشتتات وجيد التهوية والإضاءة.

أما عن الكتب التي يجب أن يقراءها الطفل وأن يحرص إولياء الأمور علي إقتناها من معرض الكتاب فأشار الدكتور عاصم حجازي انه في البداية يجب على الأسرة أن تحرص على اقتناء الكتب التي تتحدث عن أساليب التربية الإيجابية وأساليب الرعاية الصحية والاجتماعية والتنشئة الاجتماعية الصحيحة وأساليب رعاية الإبداع فضلا عن الكتب التي تناسب ميولهم واهتماماتهم ومجالات العمل الخاصة بهم .

أما فيما يتعلق بالطفل فيمكن إهداؤه بعض الكتب التي تتحدث عن وظائف المستقبل والمهارات الداعمة لها وبعض الكتب الممهدة لها مع الأخذ في الاعتبار أن البرمجة باعتبارها مجالا من المجالات المستقبلية الهامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار , كما أن كتب تنمية المهارات العقلية وبناء الشخصية والكتب الرقمية يجب أن تأخذ أيضا حيزا مناسبا من مكتبة الطفل.

وفي إطار متصل أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، على أهمية القراءة باعتبارها واحدة من أهم وسائل اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية لدى الطلاب، وتعود ممارسة القراءة في المراحل التعليمية المبكرة خلال فترة الاجازة يمنح الطلاب القدرة على اكتساب المعرفة المتخصصة في مجالات معينة، وتوسيع الثقافة العامة، وبناء وجهات نظر مستنيرة وتطوير رؤية أوسع لمستقبلهم.

وطالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أولياء الامور بضرورة تشجيع الطلاب على القراءة خلال فترة الاجازة والاستمرار عليها في مختلف مراحل التعليم، وتوفير الأدوات والمصادر الضرورية لتحفيزهم وتمكينهم من استكشاف عالم الكتب والمعرفة، وتعد الخطوة الأولى نحو تغيير مستقبل الطلاب.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن ممارسة القراءة في فترة الاجازة تتطلب جهود مشتركة من الاسرة بالكامل، حيث يتم توفير بيئة داعمة للقراءة وتقديم الدعم والتشجيع المستمر للطلاب، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير الموارد القرائية الملائمة وممارسة أنشطة القراءة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم من نوعه في المنطقة كلها، حيث يرتاد معرض الكتاب سنويا نحو مليوني زائر، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الثقافة المصرية التي تشرف على تنظيم المعرض.

ويفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه رسميا الأربعاء 24 يناير الجاري، في العاشرة صباحًا، ويقتصر الدخول على أصحاب الدعوات والمشتركين في صالة العرض الرئيسية، وللجمهور يوم الخميس 25 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض أبوابه أمام الزائرين من 10 صباحًا وحتى 8 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساءً، اعتبارًا من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير لعام 2024، وفقا لما أعلنته هيئة الكتاب.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، ومن المقرر أن تقدم تخفيضات وخصومات على الكتب.

وتقام الدورة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، واختير الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية الدورة، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل وتحل النرويج ضيف الشرف.

وتشارك الهيئة العامة للكتاب في هذه الدورة بمجموعة كبيرة من العناوين التي صدرت طيلة الشهور الماضية من بينها مؤلفات وتراجم كل سليم حسن وطه حسين.