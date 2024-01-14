عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات مستعملة تبدأ من 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

تعتبر السيارة BMW X5 موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة البافارية في السوق المصرية، وتتوفر بفئتين، وتتميز كل منها بخيار مختلف من المحركات.

 

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في السوق المصري.. صور

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، وتصنف كواحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة مبيعاً بالسوق المصري.

 

تسهيلات جديدة.. رينو ميجان بخصم 70% وبدون جمارك للمغتربين

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

 

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 170 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

أحدث سعر لـ شيفروليه لانوس 2012 في السوق المصرية

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 إحدى اشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتتميز بتوفر قطع غيارها وتوفرها.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 190 ألف جنيه

أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

أحدث سعر لـ شيفروليه أفيو في السوق المصري.. صور

فرصة.. سيات ليون بدون أوفر برايس بخصم 70%

للمغتربين.. أبرز سيارات فورد المرشحة للاستيراد من الخارج

سعر فولكس فاجن تي روك الجديدة في مصر

فحوصات شهرية ضرورية للحفاظ على سيارتك

سعر سيتروين C4 موديل 2024 في السوق المصري

ترشيحاتنا

مدبولي: شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت 20 مليار جنيه أرباحًا

عشرات الآلاف من فرص العمل.. الحكومة تزف خبرا سارا للشباب

الوزراء: توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية

رسوخ جذور الديمقراطية.. بيان عاجل لـ ألمانيا بشأن نتائج انتخابات تايوان

مدبولي: إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه

الجزار: بدء التسويق لمنطقة جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية قبل نهاية يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت قصير| شاهد.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث حفلاتها

ملامح مختلفة وشعر طويل.. أصالة تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

احتفالا بالتنانين.. عرض أزياء غريب يثير ضجة بلندن بسبب الملابس المعروضة| صور

قصير جدا.. ساندي بـ هوت جيب وشميز رفقة كلبها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب ابتعادها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته في ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ