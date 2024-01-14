أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات مستعملة تبدأ من 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تعتبر السيارة BMW X5 موديل 2024 أحد أشهر إصدارات العلامة البافارية في السوق المصرية، وتتوفر بفئتين، وتتميز كل منها بخيار مختلف من المحركات.

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية شيفروليه، وتصنف كواحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة مبيعاً بالسوق المصري.

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 إحدى اشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وتتميز بتوفر قطع غيارها وتوفرها.