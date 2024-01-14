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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على أسعار تذاكر أحدث حفلات حمزة نمرة|شاهد

حمزة نمرة
حمزة نمرة

روج الفنان حمزة نمرة لأحدث حفلاته الغنائية الذى من المقرر أن تقيم الشهر القادم في منطقة الشيخ زايد فى زيد بارك.

لمشاهدة المنشور من هنا 

ونشر حمزة نمرة البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقًا: “باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم”.

 وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 

الفئة الأولى بـ 400 جنيه 

الفئة الثانية بـ 610 جنيهات 

الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات

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وفى وقت سابق، قد نشر الفنان حمزة نمرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يدعم فيه القضية الفلسطينية ويستنكر ما حدث فى مستشفى المعمدانى.

وقال حمزة نمرة : "قلبي واجعني ع اللي ماتوا، مش عارف أنام من القهر، فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا ف روحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين، في أسرع من غمضة عين، اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله، لنعيمك يارب".

وأضاف حمزة نمرة : "فرحين بما آتاهم الله من فضله) وخلاص مافيش خوف، مافيش حزن، مافيش كل العالم البائس المجنون ده، في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ ياللي كل العالم..كل العالم خذلكم ودوّر وشه الناحية التانية، الجنة طبعًا ليكم اومال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن انتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي، ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يارحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر".

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