محمد عبدالجليل: نحن أقل المنتخبات.. وقادرون على العودة باللقب

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني : محمد عبدالجليل: نحن أقل المنتخبات تمتلك لاعبين محترفين.. وقادرين على العودة باللقب.

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبا مصر وموزمبيق اليوم الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.