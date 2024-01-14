لاعب الزمالك السابق: الشناوي وصبحي لا يستحقان التواجد مع منتخب مصر

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني: اختيارات فيتوريا كارثية.. أسامة حسن يفجر مفاجأة: الشناوي وصبحي لا يستحقان التواجد مع منتخب مصر!.

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق اليوم الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.