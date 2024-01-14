أحد نجوم أمم أفريقيا.. فرج عامر يتغزل في محمد هاني

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم الأهلي ومنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : محمد هاني مدافع الأهلي ومنتخب مصري حيكون أحد أهم نجوم دورة أبطال إفريقيا، محمد هاني صانت لكن في فرق بينةًًبين اي حد في مركز الظهير الايمن.

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أول أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبا مصر وموزمبيق اليوم الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.